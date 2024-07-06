Как пройдет второй день федерального Сабантуя в Марий Эл — программа

Сегодня в Марий Эл, на Медведевском ипподроме, развернется второй день федерального Сабантуя. Программа праздника насыщенная и включает в разы больше активностей, чем накануне, сообщает «Марийская правда».

Отмечать праздник в республике начали еще с 1 июля — в первые дни для жителей и гостей региона проводились различные выставки, а 5 июля организовали конно-спортивные соревнования, концерт с участием марийских и татарских артистов и интерактив «Тугэрек уен», или «Хоровод». Сегодня же, 6 июля, в 11.00 на главной сцене состоится официальное открытие федерального Сабантуя и передача символа — бронзового крылатого коня «Тулпар». На этой же площадке развернутся показательные выступления парашютистов-спортсменов.

На сцене «Играй, гармонь!» зрители смогут увидеть выступления участников Всероссийского фестиваля гармонистов, а вечером — концертно-развлекательную программу «Кичке уен».

На спортивной площадке после полудня состоятся состязания по национальной борьбе «корэш», армреслингу, мас-рестлингу, гиревому спорту, силовому экстриму, перетягиванию аркана и всероссийские соревнования по стрельбе из лука. На малой спортплощадке пройдут конные соревнования — по конкуру и национальной борьбе на лошадях «Аударыш».

Также на площадке федерального Сабантуя развернется майдан Нижнекамского района. Артисты из Татарстана порадуют гостей праздника творческой программой, мастера декоративно-прикладного творчества — выставкой-продажей своей продукции. Также гости площадки смогут попробовать блюда татарской кухни.

На детском майдане для юных участников празднества подготовили концерно-игровую программу. Здесь же определятся победители республиканского конкурса рисунков «Стихи Тукая в душе моей».

Откроется на площадке Сабантуя и выставка подворий муниципальных образований Марий Эл. Гостей ожидают презентации, театрализованное представление, ряд экспозиций и мастер-классов. Также планируется установление рекорда по самому большому количеству татарского печенья «Бармак», которым затем смогут угоститься зрители.

Выставку-презентацию подготовят также на площадке «Татарское подворье». Здесь тоже развернется продажа изделий декоративно-прикладного творчества, блюд татарской кухни. Для участников состоится дегустация национальных блюд.

Приобрести продукцию местных производителей гости праздника смогут на площадке «Сделано в Марий Эл», на площадке «Книжная ярмарка» — продукцию Марийского и Татарского книжных издательств, Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева.

Кроме того, мастер-классы состоятся на площадке «Город мастеров» — умельцы покажут всем желающим, как изготовить те или иные изделия декоративно-прикладного творчества. Здесь же состоится выставка-продажа готовой продукции.

Для настоящих гурманов развернется площадка «Национальная кухня», где проведут дегустации блюд кухни народов, проживающих в Марий Эл.

Заключительная площадка, которую можно увидеть на празднике, — «Сельскохозяйственная техника». Жителей и гостей региона ожидают выставки различной техники — от, соответственно, сельскохозяйственной до новейших автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, а также ретроавтомобилей.