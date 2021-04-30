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Ру Тат
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30 апреля 2021  18:28
Надежда Захарова

Минниханов и Хуснуллин обсудили строительство участка М7 в обход Челнов и Нижнекамска

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В Казани состоялось совещание, посвященное вопросам строительства автодороги М7 на участке обходов Набережных Челнов и Нижнекамска. В мероприятии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, а также глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.
На совещании рассматривались такие темы, как подготовка проектной документации, дорожная карта и сроки проведения строительных работ.
Президент РТ отметил, что данный участок — это важный и нужный проект для Татарстана.
«Эта трасса очень нужна. Просил бы вас поддержать данный проект. Мы, в свою очередь, будем внимательно следить и за подрядчиками, и за выполнением графика работ», — заявил он.
Общая протяженность данного отрезка трассы составит 89 километров. Проект будет реализован в три этапа. Благодаря новой дороге республика сможет перенаправить часть транзитных грузов и снизить транспортную нагрузку.

Ранее Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин посетили два казанских долгостроя – дом по улице Достоевского, готовый к сдаче, а также 2-й дом ЖК «МЧС», который сегодня ввели в эксплуатацию.

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