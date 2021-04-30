Минниханов и Хуснуллин побывали во введенном в эксплуатацию доме ЖК «МЧС»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывали в казанском ЖК «МЧС», где сегодня ввели в эксплуатацию 2-й дом. Они осмотрели объект, а также встретились с жителями комплекса. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Первые договоры долевого участия были заключены в 2011 году, а сдача здания была запланирована на III квартал 2014 года. В 2019 году застройщик ЖК — ООО «ФОН» — был признан банкротом.

В 2020 году права застройщика были переданы Фонду РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства. На трех недостроенных объектах были возобновлены работы. Подрядчиком на объекте выступает ООО «СМК „Ак Таш“». Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», завершение строительства запланировано на эту весну.

Затем руководитель РТ и заместитель Председателя Правительства РФ побывали на еще одном долгострое, готовом к сдаче, — в доме по адресу: Достоевского, 57.

Первым застройщиком объекта было ООО «Фирма „Свей“». Первые договоры долевого участия были заключены еще в 2003 году, а сдача дома была назначена на I квартал 2005 года.

В 2011 году компания была признана банкротом. Фонд РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства получил права застройщика в мае прошлого года. Также ему были обязательства по передаче обманутым дольщикам 269 квартир и четырех парковок.

Работы на объекте по улице Достоевского, 57 были возобновлены в июне 2020 года подрядной организацией ООО «Садака» (группа компаний ООО «Бриз»).

Видеорепортаж можно посмотреть по ссылке.