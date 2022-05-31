news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
31 мая 2022  10:45

Николай Патрушев прибыл в Казань с рабочим визитом

news_top_970_100
Николай Патрушев прибыл в Казань с рабочим визитом
Фото: пресс-служба Президента РТ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Татарстан. Президент РТ Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров встретили его в международном аэропорту «Казань». 

«Патрушев проведет выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа», — передает пресс-служба руководителя республики.

1 июня секретарь Совбеза и Президента республики посетят Тетюшский район, где встретятся с учащимися кадетской школы-интерната и ознакомятся с организацией спортивного досуга в сельской местности. Кроме того, планируется обсудить вопросы благоустройства сельских поселений, перспективы развития здравоохранения и образования.

#Николай Патрушев #Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100