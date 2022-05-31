Николай Патрушев прибыл в Казань с рабочим визитом

Фото: пресс-служба Президента РТ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Татарстан. Президент РТ Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров встретили его в международном аэропорту «Казань».

«Патрушев проведет выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа», — передает пресс-служба руководителя республики.

1 июня секретарь Совбеза и Президента республики посетят Тетюшский район, где встретятся с учащимися кадетской школы-интерната и ознакомятся с организацией спортивного досуга в сельской местности. Кроме того, планируется обсудить вопросы благоустройства сельских поселений, перспективы развития здравоохранения и образования.