Минниханов посетил в Госдуме РФ выставку в честь 1100-летия принятия ислама

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которая откроется сегодня в Госдуме РФ с участием главы нижней палаты парламента Вячеслава Володина и вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Экскурсию по выставке для Президента Татарстана провел директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

На выставке представлены архивные документы об истории развития ислама на территории современного Татарстана и в целом России. Посетители увидят древние рукописи и трактаты, документы об исламском образовании, о мусульманах на государственной службе, о современном состоянии ислама в России, архитектурные чертежи религиозных сооружений.

На телеэкранах будет показана архивная видеохроника (закладка первого камня Болгарской исламской академии, торжественное водружение полумесяца на минарет мечети Кул-Шариф, «Болгары», открытие мечети в Сабинском районе). Кроме того, будут показаны фрагменты фильмов: Древние Булгары. Иман фильм; Волжские Булгары (1966); о Курбан Байрам; о Хадже.

Также на выставке будут представлены культурные артефакты – национальная одежда, декор, ремесленные изделия, книжные издания, Коран, косторезные изделия, фотографии исламских учебных заведений, макет Белой Мечети в Болгаре и другие.

На выставке будет работать каллиграф.