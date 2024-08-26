Минниханов и вице-премьер Беларуси обсудили перспективы совместных проектов

Татарстан высоко ценит возможность расширения взаимодействия с Беларусью в рамках дружественных российско-белорусских отношений. Президенты обеих стран активно поддерживают развитие связей на уровне регионов. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с заместителем Премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем, которая прошла на полях Татарстанского нефтегазохимического форума в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Наш товарооборот достаточно большой, но всегда есть куда стремиться. Мы много лет успешно сотрудничаем с белорусскими компаниями — „Белнефтехим“, „Минский тракторный завод“ и многими другими. Значительная часть сельхозтехники Татарстана также белорусского производства. Наши компании также представлены в Беларуси. В частности, компания „РариТЭК“ активно сотрудничает с вашими машиностроительными предприятиями», — перечислил Раис РТ.

Он отметил перспективы сотрудничества в сфере нефтехимии, машиностроения, АПК, транспорта, легкой промышленности и др. На маршрутах Казани работают хорошо себя зарекомендовавшие белорусские автобусы и трамваи, прямые авиарейсы между столицами двух республики способствуют развитию деловых и туристических связей.

Виктор Каранкевич назвал Татарстан важным торговым партнером для Беларуси. Он подчеркнул, что эти дружественные связи проверены временем, и есть все возможности для их развития.

Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения объемов взаимной торговли и перспективы совместных проектов.