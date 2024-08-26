Министр нефти Бахрейна на встрече с Миннихановым назвал РТ братской республикой

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мохаммедом бен Мубараком бен Даина на полях Татарстанского нефтегазохимического форума в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Вы третий год подряд участвуете в нашем нефтегазохимическом форуме. Мы высоко ценим ваше внимание и содействие налаживанию связей с нашей республикой», — поблагодарил гостя за участие в форуме Минниханов.

Он отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию с Бахрейном и рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе.

«Для меня была большая честь встретиться с Королем Бахрейна в рамках его визита в Москву в мае этого года, — продолжил Минниханов. — Ожидаем Его Величество в Татарстане».

Раис РТ рассказал о важности расширения товарооборота между республикой и Бахрейном. Среди перспективных направлений сотрудничества — нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, халяль-индустрия, исламские финансы и др.

Мохамед бин Мубарак бин Даина передал руководителю республики теплые слова приветствия от имени Его Величества Короля Бахрейна.

«Наша делегация находится здесь по его прямому поручению. Татарстан для Бахрейна не просто дружественная, а братская республика. Мы работаем над укреплением наших деловых контактов. Для участия в форуме приехали представители наших нефтяных компаний, они уже провели ряд переговоров», — рассказал министр и выразил надежду на то, что дружественные связи между республикой и королевством будут только крепнуть.