Минниханов и Трегулова обсудили организацию в РТ выставок из фондов Третьяковки

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Встреча прошла на площадке «Казань Экспо» в рамках проведения форума Kazan Digital Week, передает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов подчеркнул, что Третьяковка — крупнейший музей русского искусства, имеющий мировую известность.

«Отрадно, что у нас сложились добрые отношения, налажено тесное и взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Президент РТ.

Собеседники обсудили перспективы совместных проектов в сфере культуры и туризма в Татарстане, формирования долгосрочной программы выставочных проектов на базе татарстанских культурных учреждений с привлечением фондов Третьяковской галереи, выставление татарстанских экспозиций в музеях Третьяковской галереи.

Кроме того, Минниханов и Трегулова обратили внимание на важность совместной работы по музейно-выставочному наполнению общественных пространств Присутственных мест Казанского Кремля, стажировку татарстанских музейных работников в Третьяковской галерее.

Во встрече приняли участие Помощник Президента РТ Олеся Балтусова, министр культуры РТ Ирада Аюпова.