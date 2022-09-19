Третьяковская галерея и РОСИЗО везут в Казань большую выставку «Искусство Союза»

Третьяковская галерея, РОСИЗО и Музей ИЗО Татарстана совместно готовят к открытию в Национальной художественной галере «Хазинэ» большую выставку «Искусство Союза». Подготовительные работы в выставочных залах застала на месте будущей экспозиции корреспондент «Татар-информа».

Выставка будет посвящена 100-летию образования СССР (1922-2022), в Казани реализуется третья часть трилогии, задуманной и реализованной РОСИЗО к этой дате. Для ее размещения на втором этаже галереи «Хазинэ» уже демонтировали выставку произведений Хариса Якупова.

Из фондов ГМИИ РТ Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

«Цель этого проекта – представить основные направления развития изобразительного искусства нашего многонационального государства в период с 20-х по 80-е годы XX века. Среди сотни произведений посетители смогут увидеть работы таких столпов советского художественного искусства, как народный художник СССР Александр Дейнека, народный художник СССР, лауреат премий СССР и РСФСР имени Репина, представитель так называемого «сурового стиля» Гелий Коржев, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Самохвалов. А также произведения известного советского и российского скульптора-монументалиста, педагога, академика Академии художеств СССР, лауреата пяти Сталинских премий Веры Мухиной; художника-живописца, графика, лауреата Сталинских премий Федора Решетникова; живописца, графика, сценографа, плакатиста, педагога, академик Академии художеств СССР, лауреата Ленинской и двух Сталинских премий второй степени Юрия Пименова и еще многих других», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Из фондов ГМИИ РТ Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Из фондов самого Музея ИЗО РТ на выставке «Искусство Союза» будут экспонироваться 20 живописных произведений. Вернисаж масштабной выставки намечен на 6 октября, увидеть произведения советских мастеров изобразительного искусства можно будет до 4 декабря.