Минниханов и Тешабаев обсудили дальнейшее развитие технопарка «Чирчик» в Узбекистане

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев обсудили дальнейшую реализацию технопарка «Чирчик» — совместного проекта сторон. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Обсуждались вопросы сотрудничества по ряду направлений. В том числе обсуждался вопрос дальнейшей реализации совместного проекта — химико-индустриального технопарка „Чирчик“», — говорится в сообщении.

Напомним, что татарстано-узбекский проект реализуется в Ташкентской области. В марте, в ходе рабочего визита в Узбекистан, Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в открытии объекта.