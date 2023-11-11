Минниханов и Тарпищев обсудили развитие тенниса в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В разговоре затронуты вопросы развития тенниса в республике, необходимой инфраструктуры и организации соревнований.

На сегодня в Татарстане занимаются теннисом 3,5 тыс. человек. В спортшколах республики действуют четыре профильных отделения: в Казани, Челнах, Елабуге и Альметьевске. В них обучаются 299 человек, с которыми занимаются 16 тренеров. На 2023 год в сборную России от Татарстана входят 22 теннисиста.

Напомним, что ранее Минниханов и Тарпищев побывали на показе биографического фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева». Картина посвящена 20-летию победы России на теннисном турнире «Кубок Дэвиса» в 2002 году.