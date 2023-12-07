Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и Свищев обсудили развитие спорта в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Стороны обсудили развитие спорта в республике, в частности строительство новых объектов и реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография». Также участники встречи затронули меры, которые принимаются в Татарстане для популяризации массового спорта среди населения.
Напомним, что в Казани состоялось заседание контрольной комиссии Федерального казначейства, посвященное вопросам осуществления расходов федерального бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта». Как отметил глава ведомства, выбор Татарстана в качестве площадки заседания неслучаен — к нему нет вопросов по тратам средств, предусмотренных на спорт.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»