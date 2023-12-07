Минниханов и Свищев обсудили развитие спорта в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили развитие спорта в республике, в частности строительство новых объектов и реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография». Также участники встречи затронули меры, которые принимаются в Татарстане для популяризации массового спорта среди населения.

Напомним, что в Казани состоялось заседание контрольной комиссии Федерального казначейства, посвященное вопросам осуществления расходов федерального бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта». Как отметил глава ведомства, выбор Татарстана в качестве площадки заседания неслучаен — к нему нет вопросов по тратам средств, предусмотренных на спорт.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.