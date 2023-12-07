Федеральное казначейство: К Татарстану нет вопросов по расходованию средств на спорт

Развитие физической культуры и спорта — один из приоритетов государственной политики в Татарстане. За последние 10 лет в регионе были построены более 100 крупных спортивных объектов, среди которых стадион «Ак Барс Арена», Дворец водных видов спорта и многие другие. Об этом напомнил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании Контрольной комиссии Федерального казначейства.

«В Татарстане выстроена слаженная работа республиканских и федеральных надзорных органов. С 2005 года действует межведомственный координационный совет по вопросам государственного финансового контроля. На сегодня казначейство — это четкая система, которая пронизывает всю страну от центров до самых маленьких поселений. Она важна для обеспечения финансовой устойчивости и роста благополучия нашего населения», — отметил Минниханов и поздравил сотрудников ведомства с предстоящим днем рождения казначейства в России.

Мероприятие было посвящено результатам проверки расходов федерального бюджета на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта». Помимо крупных проектов, напомнил Минниханов, с 2013 года в республике реализуется программа по строительству уличных спортивных площадок. Уже создано свыше 1 тыс. таких объектов.

«Сегодня Татарстан входит в число лидеров в стране по количеству спортивных объектов. Доля систематически занимающихся спортом граждан в республике — 60,9%, к концу года наша цель — 61,2%», — заявил Минниханов.

Руководитель федерального казначейства Роман Артюхин отметил Татарстан как регион, к которому нет вопросов с точки зрения надзора за расходами бюджета на реализацию спортивных программ.

«Мы приехали именно сюда, потому что здесь у нас нет поводов для беспокойства. В Татарстане очень крепкая система организации государственной власти с точки зрения реализации всех поставленных задач», — сказал он.

В Казани собрались представители казначейства из разных регионов России. Здесь они обсудят в том числе и проблемные вопросы. По словам Артюхина, сегодня были впервые озвучена сумма финансовых нарушений по программе «Развитие физической культуры и спорта» по всей стране, она составила почти 10 млрд рублей. В столице разработают рекомендации по их устранению, чтобы все средства были реализованы согласно плану.