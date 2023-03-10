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Минниханов и Шульгинов обсудили модернизацию объектов энергетики Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минэнерго России Николаем Шульгиновым, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
«В рабочей встрече также принял участие председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Во время беседы обсудили развитие топливно-энергетического комплекса Татарстана», — говорится в сообщении.
Отдельно стороны затронули работу электроэнергетической отрасли республики, в частности вопросы по реализации мероприятий, направленных на модернизацию генерирующих мощностей в регионе.
Напомним, что Рустам Минниханов находится в Москве с рабочим визитом. Сегодня он уже принял участие во встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.
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