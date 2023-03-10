Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и Файзуллин обсудили план по модернизации инфраструктуры ЖКХ в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочей поездкой в Москве, встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Одной из ключевых тем встречи стало формирование региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, рассказала представитель «Татмедиа» в Москве Дина Газалиева. Также стороны рассмотрели другие вопросы развития строительного комплекса Татарстана и его участие в федеральных программах и мерах поддержки.
Так, в прошлом году в республике введено 3,1 млн кв. метров жилья, а за первый месяц 2023 года показатель достиг 502, тыс. кв. м. Здесь реализуется ряд федеральных и республиканских программ. За этот год по программе «Стимул» будет реализовано семь объектов, по проекту «Чистая вода», — два, а по «Оздоровлению Волги» планируется строительство комплекса очистных сооружений в Казани.
Продолжается работа над совершенствованием отрасли ЖКХ. В этой связи Файзуллин и Минниханов обсудили формирование региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, формируемой в рамках поручения Президента России Владимира Путина.
Помимо этого, был затронут вопрос восстановления жилья и инфраструктуры на территории новых регионов России. Так, Татарстан принимает активное участие в этой работе и оказывает шефскую помощь в восстановлении городов ЛНР.
После этого Раис Татарстана принял участие в совещании, посвященном развитию объектов ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В настоящее время на девяти объектах авиационной промышленности проводится реконструкция. В Татарстане она затронула Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев».
Для рассмотрения возникающих вопросов, связанных с изменением стоимости строительства проектов при Минпромторге России создана Межведомственная рабочая группа по выработке рекомендаций.
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»