Татарстан планирует подписать соглашение о границе с Кировской областью во II квартале

Татарстан планирует подписать соглашение о прохождении границ с Кировской областью во втором квартале 2023 года. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Вчера прошло совещание рабочей группы с представителями Кировской области, где договорились, что мы возвращаемся к той границе, которая была изначально. Ранее была договоренность, что они передают территорию с горнолыжным комплексом в Кукморском районе нам в аренду на 49 лет. И граница пройдет так, как раньше проходила», – рассказал докладчик.

Проект прохождения границы Татарстана с Кировской областью согласован, материалы соглашения в ближайшее время будут направлены на проверку, добавил он. «На данный момент заключены соглашения об установлении границ Татарстан со всеми субъектами, кроме Кировской области», – отметил Аглиуллин.

Татарстан граничит с восемью регионами России. Общая протяженность границы республики составляет более 3 тыс. километров. Во время работ по установлению границ изначально было обнаружено более 570 проблемных участков, подчеркнул министр. «На сегодня решены все спорные вопросы по прохождению границы республики, согласовано расположение границ со всеми смежными регионами», – уточнил он.

По словам докладчика, границы Татарстана с Оренбургской областью, Башкортостаном и Марий Эл поставлены на учет в единый государственный реестр недвижимости. «Землеустроительные дела о границе республики с Самарской и Ульяновской областями получили положительное заключение экспертизы Росреестра и направлены в филиал Роскадастра по РТ для внесения в ЕГРН. В ближайшее время ждем постановки на учет. Документы по границе Татарстана с Чувашией и Удмуртией находятся на экспертизе в Росреестре России», – заключил Аглиуллин.