Единая цифровая платформа избавит татарстанцев от административных барьеров

Единая цифровая платформа, которую запустят в Татарстане в качестве пилотного проекта, объединит сведения о земле и недвижимости, в том числе информацию о правах и кадастровой оценке. Это значительно ускорит и упростит получение услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан, отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

«Будут созданы сервисы, ориентированные на конкретные жизненные ситуации, которые будут сокращать сроки, издержки, ликвидировать лишние административные барьеры и в конечном итоге будут работать на развитие экономики, на развитие удобной и комфортной жизни людей», – пояснил он на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Напомним, сегодня стало известно, что Татарстан станет одним из 20 пилотных регионов, на территории которых будут запущены первые сервисы Единой цифровой платформы НСПД для граждан, государства и бизнеса. Это первая государственная программа в сфере деятельности Росреестра, реализация программы ведется с начала 2022 года, завершить ее планируется в 2030 году.