Татарстан станет пилотным регионом для запуска сервисов Единой цифровой платформы

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским в Доме правительства РТ, и обсудил с ним реализацию государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Татарстан вошел в число 20 пилотных регионов, на территории которых будут запущены первые сервисы Единой цифровой платформы НСПД для граждан, государства и бизнеса.

Скуфинский напомнил, что эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР) проходил на территории отдельных муниципалитетов в четырех субъектах страны, в том числе в Татарстане. «Результаты эксперимента мы использовали при формировании госпрограммы. В этом году созданные в его процессе сервисы в рамках НСПД масштабируются на все муниципалитеты республики», – заявил глава федерального ведомства.

Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Росреестром и внедрению новых электронных новаций, отметил Минниханов. «Совместно мы совершенствуем работу в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Услуги Росреестра являются одними из наиболее востребованных среди населения. В прошлом году мы успешно реализовали эксперимент по созданию ЕИР», – сказал он, добавив, что Татарстан готов активно включиться в реализацию нового стратегического проекта и поддерживает создание и развитие НСПД.

Сегодня на постоянной основе ведется работа по наполнению ЕГРН полными и точными данными, переходу на электронный формат взаимодействия, повышению качества оказания услуг. «Это основа для будущих преобразований в сфере пространственных данных, недвижимости и строительства», – подчеркнул Скуфинский.

Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, помощник Президента Татарстана Рустем Мерзакреев и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ.