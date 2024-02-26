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Минниханов рассказал подписчикам об открытии мечети «Зайнаб» в центре Лаишево
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии новой мечети «Ак мәчет „Зәйнәб“», расположенной в центре города Лаишево. Руководитель республики рассказал об этом в своем Telegram-канале.
«Мечеть находится в центре города рядом с Троицким собором. В возведении мечети приняли участие многие люди и организации Татарстана, и мусульмане, и православные», — заметил Рустам Минниханов и высказал «искренние слова благодарности всем, кто принимал участие в столь важном и богоугодном деле».
«Уверен, это знаменательное событие послужит укреплению духовности и единства мусульманской уммы республики, а также развитию межрелигиозных и межнациональных связей», — подчеркнул Раис РТ.
«Лаеш шәһәрендәге яңа мәчет халкыбызга рухи тәрбия бирүгә, диннәр һәм милләтләр арасындагы дуслыкны ныгытуга хезмәт итсен (в переводе с татарского — „Пусть новая мечеть в городе Лаишево послужит духовному развитию нашего народа, укреплению дружбы между религиями и народами“)», — пожелал, завершая свою запись, Рустам Минниханов.
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