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Общество 26 февраля 2024 14:16

Минниханов рассказал подписчикам об открытии мечети «Зайнаб» в центре Лаишево

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Минниханов рассказал подписчикам об открытии мечети «Зайнаб» в центре Лаишево
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии новой мечети «Ак мәчет „Зәйнәб“», расположенной в центре города Лаишево. Руководитель республики рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Мечеть находится в центре города рядом с Троицким собором. В возведении мечети приняли участие многие люди и организации Татарстана, и мусульмане, и православные», — заметил Рустам Минниханов и высказал «искренние слова благодарности всем, кто принимал участие в столь важном и богоугодном деле».

«Уверен, это знаменательное событие послужит укреплению духовности и единства мусульманской уммы республики, а также развитию межрелигиозных и межнациональных связей», — подчеркнул Раис РТ.

«Лаеш шәһәрендәге яңа мәчет халкыбызга рухи тәрбия бирүгә, диннәр һәм милләтләр арасындагы дуслыкны ныгытуга хезмәт итсен (в переводе с татарского — „Пусть новая мечеть в городе Лаишево послужит духовному развитию нашего народа, укреплению дружбы между религиями и народами“)», — пожелал, завершая свою запись, Рустам Минниханов.

#Религия #Татарский мир #Рустам Минниханов #открытие мечети #лаишево
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