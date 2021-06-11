В Госсовете РТ открылась выставка в честь 30-летия избрания первого Президента Татарстана

В здании Государственного Совета Татарстана открылась выставка, посвященная 30-летию со дня избрания первого Президента республики. Об этом на 22-м заседании республиканского парламента VI созыва сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Тридцать лет назад, 18 апреля 1991 года, Верховным Советом ТАССР был учрежден институт президентства, который в значительной мере уравновесил нашу политико-правовую систему, придал ей созидательную динамику. Позже, 12 июня 1991 года, впервые большинством голосов всенародно был избран Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев», — напомнил глава парламента.

Мухаметшин назвал Шаймиева авторитетным и ответственным политиком мирового масштаба, который внес огромный вклад в формирование новой государственности республики и страны в целом.

«Деятельность Шаймиева на посту Президента во многом заложила фундамент уникальной модели Татарстана, отличающейся объективным взаимодействием с федеральным центром, организацией продуманной экономической стратегии, ситуацией социальной и межэтнической стабильности. И сегодня он вместе с нами активно работает на посту Государственного Советника, председателя попечительского совета Фонда „Возрождение”», — подчеркнул Председатель Госсовета.

От имени депутатов глава республиканского парламента выразил признательность и уважение Минтимеру Шаймиеву за то, что он сделал и продолжает делать для Татарстана.