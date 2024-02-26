Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и Шаймиев осмотрели обновленный музей Лаишевского края
Обновленный музей Лаишевского края имени Г. Р. Державина осмотрели сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Высоких гостей сопровождали помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и директор музея Фарида Муртазина.
Музей был основан в 1968 году, впоследствии учреждение не раз меняло место размещения. В 2017 году во время обхода исторического центра Лаишево Рустам Минниханов поручил передать музею здание бывшей прогимназии 1864 года постройки общей площадью более 1 тыс. кв. метров.
В 2022 году в музее началась масштабная реконструкция по национальному проекту «Культура» (инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году). Работы завершились через год к 280-летию со дня рождения великого русского поэта и выдающегося государственного деятеля Гавриила Державина — уроженца Лаишевского края. Музей не только привели в порядок: здесь обновили экспозицию, приобрели фондовое оборудование и мультимедийную аппаратуру, оснастили учреждение проекторами, экранами и необходимой мебелью.
Сегодня в музейном фонде хранится свыше 10 тыс. артефактов. Экспонаты размещены в семи залах: «Археология Лаишевского края», «История города с середины XVI по начало XX вв.», «Быт и этнография», «Река времен: жизнь Державина», «Роль дворян в жизни края в XVIII — начало XX вв.», «Советский период», «Природа Лаишевского района» и «Развитие района в настоящее время».
Музей активно внедряет событийный туризм. Гости знакомятся с традициями народов Лаишевского края и участвуют в различных мастер-классах.
Ранее Рустам Минниханов рассказал подписчикам о состоявшемся сегодня открытии мечети «Ак мәчет „Зәйнәб“» в центре города Лаишево.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»