Минниханов и Шаймиев осмотрели обновленный музей Лаишевского края

Обновленный музей Лаишевского края имени Г. Р. Державина осмотрели сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Высоких гостей сопровождали помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и директор музея Фарида Муртазина.

Музей был основан в 1968 году, впоследствии учреждение не раз меняло место размещения. В 2017 году во время обхода исторического центра Лаишево Рустам Минниханов поручил передать музею здание бывшей прогимназии 1864 года постройки общей площадью более 1 тыс. кв. метров.

В 2022 году в музее началась масштабная реконструкция по национальному проекту «Культура» (инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году). Работы завершились через год к 280-летию со дня рождения великого русского поэта и выдающегося государственного деятеля Гавриила Державина — уроженца Лаишевского края. Музей не только привели в порядок: здесь обновили экспозицию, приобрели фондовое оборудование и мультимедийную аппаратуру, оснастили учреждение проекторами, экранами и необходимой мебелью.

Сегодня в музейном фонде хранится свыше 10 тыс. артефактов. Экспонаты размещены в семи залах: «Археология Лаишевского края», «История города с середины XVI по начало XX вв.», «Быт и этнография», «Река времен: жизнь Державина», «Роль дворян в жизни края в XVIII — начало XX вв.», «Советский период», «Природа Лаишевского района» и «Развитие района в настоящее время».

Музей активно внедряет событийный туризм. Гости знакомятся с традициями народов Лаишевского края и участвуют в различных мастер-классах.

Ранее Рустам Минниханов рассказал подписчикам о состоявшемся сегодня открытии мечети «Ак мәчет „Зәйнәб“» в центре города Лаишево.