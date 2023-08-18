Минниханов и Русских провели встречу с деловыми кругами Татарстана и Ульяновской области

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Татарстан и Ульяновская область имеют хорошие перспективы для наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности, близких сфер промышленности и сельского хозяйства. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с деловыми кругами двух регионов, в которой также принимал участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В татарстанскую делегацию вошли представители более 30 компаний республики. Это ответный визит — в марте ульяновские предприниматели уже ознакомились с промышленным и инвестиционным потенциалом РТ.

Перед встречей Рустам Минниханов осмотрел выставку ульяновских автомобилей и спецтехники от ООО «Автодом», ООО «СИМАЗ», ООО «Инжиниринг Сервис-Путьмаш», АО «КТЦ «Металлоконструкция».

Раис Татарстана подчеркнул, что два региона исторически связывают добрые партнерские отношения. Он напомнил, что межрегиональный товарооборот на 2016 и 2017 годы составлял 7 млрд рублей, а сейчас, уверен Минниханов, цифра значительно выросла.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

«Наши предприятия и организации готовы развивать партнерство в сфере машиностроения, автомобилестроения, авиастроения, здравоохранения, транспортной логистики, внедрения энергосберегающих технологий, наращивания встречных поставок», — отметил руководитель республики.

Он подчеркнул, что Татарстан формирует инновационную и производственную инфраструктуру и всегда готов к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства, подготовки кадров для производства на базе отраслевых ресурсных центров.

Алексей Русских отметил, что ульяновские компании являются традиционными бизнес-партнерами РТ, и поблагодарил делегацию из республики за работу по налаживанию сотрудничества.

«После бизнес-миссии в Республику Татарстан наработано более 50 потенциальных промышленных коопераций, а также заключены первые контракты на поставку датчиков, оснастки, инструмента, ремонта оборудования, изделий из пластмассы и металлов, — рассказал губернатор. — Межрегиональное взаимодействие остаётся одним из приоритетных направлений нашей работы».

Во время встречи прошло подписание Протокола по итогам встреч руководителей двух регионов, передает пресс-служба Раиса РТ.

Ранее Рустам Минниханов посетил Сабантуй в Исламском культурно-просветительском центре «Дом единства народов» в Ульяновске.