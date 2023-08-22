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Минниханов и руководство турецкого «Полимекса» обсудили сотрудничество в строительстве
Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Совета директоров компании «Полимекс» Эрол Табанджа встретились сегодня в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области строительства», – говорится в сообщении.
«Полимекс» – турецкий строительный холдинг, штаб-квартира которого находится в Стамбуле. Компания имеет опыт работы в Татарстане, в частности, были реализованы несколько успешных проектов по строительству отелей в Казани.
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