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Политика 22 августа 2023 15:28

Минниханов и руководство турецкого «Полимекса» обсудили сотрудничество в строительстве

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Минниханов и руководство турецкого «Полимекса» обсудили сотрудничество в строительстве
Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Совета директоров компании «Полимекс» Эрол Табанджа встретились сегодня в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области строительства», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

«Полимекс» – турецкий строительный холдинг, штаб-квартира которого находится в Стамбуле. Компания имеет опыт работы в Татарстане, в частности, были реализованы несколько успешных проектов по строительству отелей в Казани.

#Рустам Минниханов
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