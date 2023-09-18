В Татарстан с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Узбекистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Татарстан. Вместе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым они осматривают особую экономическую зону «Алабуга», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе руководителя республики.

Узбекистанская делегация посещает Татарстан в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию. Ранее в Москве состоялась встреча премьер-министров России и Узбекистана Михаила Мишустина и Абдуллы Арипова.

В ОЭЗ «Алабуга» Арипову презентовали преимущества особой территории. Помимо посещения особой экономической зоны, должны состояться презентация промышленного и экономического потенциала Татарстана и официальная встреча в расширенном составе, уточнили в пресс-службе Раиса РТ.