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В Татарстан с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Узбекистана
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Татарстан. Вместе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым они осматривают особую экономическую зону «Алабуга», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе руководителя республики.
Узбекистанская делегация посещает Татарстан в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию. Ранее в Москве состоялась встреча премьер-министров России и Узбекистана Михаила Мишустина и Абдуллы Арипова.
В ОЭЗ «Алабуга» Арипову презентовали преимущества особой территории. Помимо посещения особой экономической зоны, должны состояться презентация промышленного и экономического потенциала Татарстана и официальная встреча в расширенном составе, уточнили в пресс-службе Раиса РТ.
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