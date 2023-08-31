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Минниханов и посол Анголы в России обсудили перспективы сотрудничества
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Куньей. Встреча прошла в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, который стартовал сегодня в Казани, передает пресс-служба руководителя республики.
«Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле. Для нас Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером», — подчеркнул Раис РТ.
Он назвал африканский регион уникальным по природным богатствам и потенциалу рабочей силы и отметил, что его роль продолжает поступательно расти в системе мировой экономики и международных отношений.
По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в продолжении сотрудничества с Анголой, большой потенциал развития контактов заключен в области нефтепереработки и нефтехимии, энергетики, в машиностроении, автопроме, IT, медицине и фармацевтике, АПК .
«Пока наш товарооборот незначительный. В разное время в Анголу поставлялись автомобили КАМАЗ. Также ваша страна — крупнейший производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению», — сказал Раис РТ.
Посол Анголы в России отметил высокий уровень организации Татарстанского нефтегазохимического форума и подчеркнул, что его страна заинтересована в сотрудничестве в сфере нефтепереработки.
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