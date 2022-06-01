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Официальная хроника
1 июня 2022  15:32

Минниханов и Патрушев посетили многофункциональный центр в селе Бакрчи Тетюшского района

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Минниханов и Патрушев посетили многофункциональный центр в селе Бакрчи Тетюшского района
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили многофункциональный центр в селе Бакрчи Тетюшского района. 

В одном здании МФЦ находятся совет и исполнительный комитет Бакрчинского сельского поселения, сельский Дом культуры и музей истории села, трудовой и боевой славы. 

Высокие гости ознакомились с экспозицией музея, которая располагается в одном зале площадью 40 кв. метров. Она рассказывает об историческом пути развития населенного пункта, иллюстрирует быт жителей Бакрчи и их вклад в Великую Победу, их героизм на фронтах Великой Отечественной. В настоящее время завершаются работы по оформлению стендов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ранее Минниханов, Патрушев и Комаров в Бакрчи также осмотрели сельский спортзал.

#Рустам Минниханов #Николай Патрушев
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