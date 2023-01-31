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Ру Тат
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Официальная хроника
31 января 2023  20:10

Минниханов и омбудсмен Львова-Белова обсудили вопросы поддержки детей в Татарстане

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Минниханов и омбудсмен Львова-Белова обсудили вопросы поддержки детей в Татарстане
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Стороны рассмотрели вопросы поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, профилактику социального сиротства и другие темы. Также собеседники обсудили проекты по реабилитации детей с инвалидностью, реализуемые в Татарстане.

Напомним, Мария Львова-Белова находится с рабочей поездкой в Казани. Ранее «Татар-информ» сообщал, что детский омбудсмен посетила Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель».

#Рустам Минниханов
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