Львова-Белова: Опыт Татарстана по реабилитации детей можно применить в других регионах

Опыт Татарстана по реабилитации детей с инвалидностью может быть распространен в других регионах России, в том числе в новых субъектах. Об этом заявила журналистам уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время посещения Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» в Казани.

«Нам это очень интересно. Мы сегодня с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] обсудим, насколько опыт Татарстана в ряде реабилитационных проектов мы могли бы тиражировать, привозить сюда делегации из других регионов, особенно из новых территорий. Потому что это особая потребность», – сказала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что проекты по реабилитации детей-инвалидов особенно важно развивать в новых регионах России. «На протяжении восьми лет тема реабилитации детей с инвалидностью практически не поднималась, потому что было не до этого. Но сейчас пришло другое время. Поэтому нам важно собрать все лучшие практики и распространить. Уверена, что Казань в этом плане будет одной из первых», – отметила омбудсмен.

Львова-Белова сегодня приехала в Татарстан с рабочим визитом. По ее словам, для нее приезд в Казань – это возможность познакомиться с опытом сопровождения детей с инвалидностью в центре, где оказывается ранняя помощь, где детей готовят к детсаду, а потом к школе.

«Здесь есть разные интересные занятия, позволяющие не только обучить ребенка, но и семью взаимодействию с таким ребенком, и сделать эту реабилитацию непрерывной. Потому что когда они выходят из стен учреждения, то могут продолжить реабилитацию в домашних условиях. Безусловно, нам этот опыт очень ценен, потому что сейчас мы занимаемся выстраиванием в регионах этой бесшовной системы помощи», – поделилась детский омбудсмен после осмотра центра «Апрель».

Она заметила, что в Татарстане центры дневного пребывания для детей-инвалидов начали появляться еще в конце 1990-х годов. «Это были так называемые группы продленного дня. Сейчас это называется центрами дневного пребывания, и на территориях регионов мы это пытаемся распространять, а у вас в Казани это уже на протяжении более 20 лет существует. И нам это очень интересно», – уточнила Львова-Белова.

По ее мнению, реабилитационный центр «Апрель» – «потрясающий пример, когда детей за несколько лет доводят до нормы, и они идут в обычную школу, учатся по обычной программе». Все это снижает риски изолированности таких семей, улучшает качество жизни детей с инвалидностью, заключила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.