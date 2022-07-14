Минниханов поблагодарил генконсула Туркмении в Казани за вклад в сотрудничество с РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генконсулом Туркмении в Казани Атадурды Байрамовым. Дипломат завершает свою деятельность в Татарстане в связи с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Японии. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов поблагодарил собеседника за значительный вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Туркмении, пожелал ему успехов на новом посту и вручил благодарность Президента республики.

«Президент РТ подчеркнул, что татарстано-туркменские отношения активно развиваются. В прошлом году объем товарооборота составил 77,5 млн долларов. В Туркменистане многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Байрамов поблагодарил руководителя Татарстана за поддержку и укрепление братских отношений Туркмении и РТ в рамках сотрудничества с Российской Федерацией.

«Хочу искренне пожелать братскому народу Татарстана мира и процветания», — заключил дипломат.

Напомним, что Байрамов занимал должность генерального консула Туркмении в Казани с мая 2020 года. О его новом назначении стало известно в начале июля этого года.