Минниханов поблагодарил генконсула Туркмении в Казани за вклад в сотрудничество с РТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генконсулом Туркмении в Казани Атадурды Байрамовым. Дипломат завершает свою деятельность в Татарстане в связи с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Японии. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов поблагодарил собеседника за значительный вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Туркмении, пожелал ему успехов на новом посту и вручил благодарность Президента республики.
«Президент РТ подчеркнул, что татарстано-туркменские отношения активно развиваются. В прошлом году объем товарооборота составил 77,5 млн долларов. В Туркменистане многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Байрамов поблагодарил руководителя Татарстана за поддержку и укрепление братских отношений Туркмении и РТ в рамках сотрудничества с Российской Федерацией.
«Хочу искренне пожелать братскому народу Татарстана мира и процветания», — заключил дипломат.
Напомним, что Байрамов занимал должность генерального консула Туркмении в Казани с мая 2020 года. О его новом назначении стало известно в начале июля этого года.