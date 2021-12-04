Минниханов и Мухаметшин вошли в состав Высшего совета «Единой России»
Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин избраны в состав Высшего совета «Единой России» участниками заключительного, третьего этапа юбилейного ХХ партийного съезда.
Их кандидатуры были предложены председателем Высшего совета партии Борисом Грызловым и поддержаны съездом.
Сам Грызлов переизбран на пост главы Высшего совета «ЕР». Руководителем же партии вновь стал Дмитрий Медведев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде, назвал «Единую Россию» мощной политической силой.