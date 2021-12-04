Путин назвал «Единую Россию» мощной политической силой

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на партию «Единая Россия» как на мощную политическую силу. Об этом российский лидер заявил, обращаясь к участникам заключительного, третьего этапа юбилейного ХХ партийного съезда.

По мнению главы государства, «Единая Россия» выполняет консолидирующую роль на уровне как федерального центра, так и регионов, объединяя патриотически настроенные ответственные силы для решения общих задач.

«Это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами. Всегда рассчитываю на вас, на партию „Единая Россия“ как на мощную надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу», — приводит слова Президента пресс-служба партии.

Путин также поблагодарил участников съезда «за неизменную поддержку», поздравил с 20-летием партии и пожелал «успехов и стремления идти только вперед — вместе, за Россию».

Кроме того, он отдельно упомянул, что патриотическая позиция «Единой России» не раз проявлялась при принятии решений, связанных с укреплением суверенитета страны, «отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми».