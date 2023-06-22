Минниханов и Мурашко вручили медикам ключи от новых квартир в Казани

фото: телеграм-канал Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минздрава России Михаил Мурашко вручили медикам ключи от новых квартир в Казани. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель РТ.

Церемония приурочена к Дню медицинского работника, который отмечался 18 июня.

«Вместе с министром здравоохранения Российской Федерации вручили ключи от новых квартир медицинским работникам. Труд врачей, медицинских сестер, фельдшеров и санитаров нельзя переоценить. Поздравляю с новосельем!» — в сообщении.

Напомним, ранее Минниханов и Мурашко приняли участие в открытии филиала детской поликлиники №6 в казанских Дербышках.