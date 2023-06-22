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Минниханов и Мурашко вручили медикам ключи от новых квартир в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минздрава России Михаил Мурашко вручили медикам ключи от новых квартир в Казани. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель РТ.
Церемония приурочена к Дню медицинского работника, который отмечался 18 июня.
«Вместе с министром здравоохранения Российской Федерации вручили ключи от новых квартир медицинским работникам. Труд врачей, медицинских сестер, фельдшеров и санитаров нельзя переоценить. Поздравляю с новосельем!» — в сообщении.
Напомним, ранее Минниханов и Мурашко приняли участие в открытии филиала детской поликлиники №6 в казанских Дербышках.
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