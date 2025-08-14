Минниханов и Мишустин встретились с председателем кабмина Кыргызской Республики

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов и глава правительства РФ Михаил Мишустин встретились с председателем кабмина Кыргызской Республики – руководителем администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, на встрече Минниханов отметил, что республика высоко ценит возможность расширения партнерства со страной в рамках дружественных российско-кыргызских отношений.

В 2022 году республика инициировала создание Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в естественном ареале обитания ирбиса в Республике Алтай. Организовано сотрудничество с Кыргызской Республикой, по итогам которого в Центр доставили трех особей снежного барса, приняли совместную Научную программу восстановления популяции ирбиса.

Комплекс уже функционирует и становится главной площадкой для восстановления численности ирбисов в естественных условиях.

В целом, что касается сотрудничества, по итогам 2024 года товарооборот между республиками составил 138 млн долларов.