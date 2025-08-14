Минниханов в Кыргызстане: вторая поездка за год с новыми инициативами

На берегу Иссык-Куля сегодня стартовал Кыргызско-Российский экономический форум, ключевой темой которого стал цифровой суверенитет. Раис Татарстана Рустам Минниханов представил республику как одного из лидеров России по цифровой трансформации и предложил партнерам обмениваться передовыми практиками. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Перед началом форума Рустам Минниханов посетил выставку и ознакомился с продукцией, производимой в России и Кыргызстане

Фото: rais.tatarstan.ru

Цифровой суверенитет и новые технологии в ЕАЭС

Накануне поздно вечером Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Кыргызстан – второй раз за год. Руководителя республики пригласили принять участие в Кыргызско-Российском экономическом форуме, который проходит в эти дни на берегу озера Иссык-Куль.

Сегодня состоялось официальное открытие саммита, который объединил 1,5 тысячи участников. Перед началом форума Рустам Минниханов посетил выставку и ознакомился с продукцией, производимой в России и Кыргызстане, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Форум посвятили теме «Цифровой суверенитет как фактор стабильного роста и технологической кооперации в ЕАЭС». Форум предваряет заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), расширенное заседание которого пройдет завтра с участием главы Правительства РФ Михаила Мишустина.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это объединение стран, которые сотрудничают в экономике. Его главная цель – сделать так, чтобы товары, услуги, деньги и рабочая сила свободно перемещались между странами-участниками. Также страны согласуют между собой политику в важных экономических сферах. В ЕАЭС входят пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Садыр Жапаров отметил, что он проходит на фоне значимой даты – в этом году исполняется 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызстаном и Россией Фото: rais.tatarstan.ru

В приветственном слове, зачитанном сегодня на форуме, президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что он проходит на фоне значимой даты – в этом году исполняется 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Число компаний с российским участием в Кыргызстане выросло на 70%

Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Кыргызстана. В 2024 году объем взаимной торговли достиг $3,9 млрд, что на 25% больше показателей предыдущего года. Экспорт киргизских товаров в РФ вырос почти на 40%.

Прямые российские инвестиции в экономику республики составили $280 млн долларов, а с начала работы Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал свыше 3,6 тыс. проектов на общую сумму более 900 млн долларов.

Алексей Оверчук отметил на форуме, что в Кыргызстане действует 1,7 тыс. компаний с российским участием – за два года их число увеличилось на 70% Фото: rais.tatarstan.ru

Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук отметил на форуме, что в Кыргызстане действует 1,7 тыс. компаний с российским участием – за два года их число увеличилось на 70%.

Только в прошлом году из России поступило почти $200 млн долларов прямых инвестиций, что на 23% больше, чем в 2022-м. Товарооборот за первые пять месяцев текущего года вырос на 18,2%. По словам Оверчука, такие показатели подтверждают, что интеграция в рамках ЕАЭС дает странам ощутимые преимущества.

Вице-премьер отметил, что в России запущены «Яндекс GPT-5» и «ГигаЧат» и рекомендовал компаниям из Кыргызстана их использовать, так как это даст конкурентное преимущество и позволит сэкономить средства.

По его словам, сегодня цифровой суверенитет – это условие для экономической стабильности и безопасности, путь к новым возможностям. ЕАЭС имеет всё необходимое, чтобы их реализовать.

Минниханов: Татарстан готов делиться лучшими практиками цифровой трансформации

Раис Татарстана Рустам Минниханов также выступил на пленарном заседании экономического форума, отметив прочный характер связей между республикой и Кыргызстаном. По его словам, это взаимодействие вносит заметный вклад в развитие российско-киргизских отношений в целом.

«Уверен, обмен опытом и лучшими практиками между нашими странами послужит дальнейшему укреплению отношений и раскрытию потенциала цифровой трансформации», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов: «Уверен, обмен опытом и лучшими практиками между нашими странами послужит дальнейшему укреплению отношений и раскрытию потенциала цифровой трансформации» Фото: rais.tatarstan.ru

Он напомнил, что Татарстан является одним из лидеров России в технологическом развитии и одним из первых регионов перевел все государственные и муниципальные услуги в электронный формат.

Сегодня в республике число пользователей мобильного интернета достигло 5,5 млн человек, а абонентов проводного – более 1,3 млн.

«У нас активно развивается IT-инфраструктура. IT-парки республики объединяют более семисот компаний-резидентов с ежегодной выручкой свыше 40 млрд рублей», – отметил руководитель республики.

Отдельное внимание он уделил кадровому потенциалу: в IT-секторе занято 3,3% работающего населения, а ежегодно в республике выпускается около 3,7 тыс. квалифицированных специалистов.

«Мы нацелены на динамичное развитие взаимодействия в научно-технологической сфере, создавая благоприятные условия для обмена инновационными разработками и передовыми практиками», – подытожил Минниханов.

Рустам Минниханов принял участие во встрече Михаила Мишустина с Адылбеком Касымалиевым Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также он принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с председателем Кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым.

Рустам Минниханов отметил, что республика высоко ценит возможность расширения партнерства со страной в рамках дружественных российско-киргизских отношений.

Экономическое сотрудничество и защита символа тюркских народов – барса

Это второй рабочий визит Рустама Минниханова в Кыргызстан в этом году – он приезжал в город Чолпон-Ата в июне и встречался с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

На встрече было озвучено, что по итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном составил $138 млн.

Тогда Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в расширении присутствия ведущих компаний республики в Кыргызстане, в том числе в поставках сельхозтехники, нефтехимической продукции, автомобильных шин и халяль-продукции.

Отдельное внимание на встрече уделили гуманитарному взаимодействию. Татар и киргизов связывают схожие языки, единая религия и общие культурные традиции Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отдельное внимание на встрече уделили гуманитарному взаимодействию. Татар и киргизов связывают схожие языки, единая религия и общие культурные традиции.

Одним из ключевых пунктов визита тогда стало участие Рустама Минниханова в заседании по сохранению снежного барса – символа тюркских народов. Этот хищник изображен на гербе Татарстана с 1992 года, а в конце 2023-го стал и национальным символом Кыргызстана.

У Татарстана уже весомый опыт в этой сфере: в 2022 году республика инициировала создание Центра сохранения биоразнообразия «Снежный барс» на Алтае, где уже построены научно-исследовательский корпус, лаборатории, жилье для сотрудников и вольерный комплекс. При содействии Кыргызстана в центр доставлены первые обитатели – самцы Батыр и Жаниш, самка Умай и барс по кличке Кисуня.

На заседании Глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем, собравшем более 140 делегатов из 12 стран, Минниханов сообщил о планах пополнить центр двумя особями из Монголии.

Накануне стало известно, что в Татарстане тоже создадут научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Учреждение будет заниматься изучением, защитой и сохранением редких снежных барсов, а также расширением их популяции.