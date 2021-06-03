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3 июня 2021  17:56
Алексей Угаров

Минниханов и Мишустин прокатились на новом электробусе «КАМАЗ»

Минниханов и Мишустин прокатились на новом электробусе «КАМАЗ»
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Президент Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр России Михаил Мишустин протестировали новый электробус, выпущенный на КАМАЗе. Поездка состоялась на территории автогиганта. Об этом руководитель республики написал на своей странице в Instagram.

 

«Осмотрели сегодня с Михаилом Владимировичем производственные цеха КАМАЗа, протестировали наш электробус!» — написал Минниханов.

 

Председатель Правительства РФ в сопровождении Президента Татарстана сегодня посетил производственные предприятия ПАО «КАМАЗ». В осмотре также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

 

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