Минниханов и Мишустин прокатились на новом электробусе «КАМАЗ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр России Михаил Мишустин протестировали новый электробус, выпущенный на КАМАЗе. Поездка состоялась на территории автогиганта. Об этом руководитель республики написал на своей странице в Instagram.

«Осмотрели сегодня с Михаилом Владимировичем производственные цеха КАМАЗа, протестировали наш электробус!» — написал Минниханов.

Председатель Правительства РФ в сопровождении Президента Татарстана сегодня посетил производственные предприятия ПАО «КАМАЗ». В осмотре также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.