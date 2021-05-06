Минниханов и Матыцин обсудили развитие спорта в РТ и Всемирную Спецолимпиаду в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с главой Минспорта РФ Олегом Матыциным. Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече поднимались вопросы развития спортивной отрасли в республике, а также подготовки к запланированным мероприятиям федерального и международного уровня — Всемирной Специальной олимпиаде, V летней Спартакиаде молодежи РФ и другим спортивным состязаниям.

Министр прибыл в столицу Татарстана для участия в открытии Международных соревнований по дзюдо «Большой шлем», которые будут проходить до 7 мая 2021 года. Также глава федерального ведомства встретится с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Матыцин посетил в Казани групповой этап всероссийских соревнований Специальной Олимпиады по флорболу и юнифайд-флорболу.