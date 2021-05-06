Олег Матыцин в Казани: Татарстан — это спортивный локомотив

Сегодня министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил Всероссийские соревнования Специальной Олимпиады по флорболу и юнифайд-флорболу в казанском Центре бадминтона. Гость поприветствовал участников соревнований и произвел символическое вбрасывание мяча. После он пообщался с журналистами и рассказал о значении движения Специальной Олимпиады, подчеркнув важность Специальных игр.

«Ваши игры важны для всей страны, Татарстана и всех участников. Прежде всего, это движение имеет важное социальное значение. У людей, попавших в разные непростые ситуации, появилась возможность узнать, что они нам дороги. Государство уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе и Специальной Олимпиаде», — сказал Матыцин.

Министр отметил, что эти тестовые игры помогут Казани лучше подготовиться к Всемирным играм следующего года.

«Важно провести сейчас в предверии Всемирных игр 2022 года тестовые соревнования в Казани. Благо ваша столица имеет большой и успешный опыт проведения самых разных спортивных соревнований. А данные игры уникальны по своему составу и организации. Поэтому нынешние игры помогут различным службам, волонтерам, организаторам интегрироваться и проверить свою готовность в максимально комфортных условиях», — отметил глава федерального ведомства.

Несмотря на существующие из-за пандемии ограничения, республика проявляет максимальную готовность, посчитал министр.

«Татарстан — спортивный локомотив, заставляющий другие регионы равняться на него. Я вижу здесь максимальную готовность, работает профессиональная команда. Абсолютно уверен, что все это позволит провести Всемирные игры 2022 года на максимально высоком уровне», — сказал Матыцин, подчеркнув важность того факта, что люди, попавшие в сложные жизненные условия, имеют возможность реализовать себя в сфере спорта.