Самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет

Новейший гражданский самолет МС-21 с отечественным композитным крылом выполнил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех.

«Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании „Иркут“ [разработчик самолета, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха]. Полет прошел в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Полет провели летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко.

В 2018 году производитель композитного крыла для МС-21 «Аэрокомпозит» попал под санкции Соединенных Штатов, из-за чего компания лишилась возможности закупать импортное сырье для крыла. Разработкой отечественного аналога занялся Росатом