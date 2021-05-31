Минниханов и Мантуров осмотрели образовательный центр «Алабуга Политех»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сегодня посетили образовательный центр «Алабуга Политех», где готовят специалистов для предприятий — резидентов особой экономической зоны «Алабуга».

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, экскурсию по центру для высоких гостей провел генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Начиная с 2019 года целевой производственно-образовательный центр реализуют программы среднего профессионального образования по дуальной системе. Основным вектором освоения компетенций признаны стандарты WorldSkills.

Практическая подготовка ведется по четырем наиболее востребованном резидентами ОЭЗ направлениям. Это лабораторный химический анализ, мехатроника и промышленная робототехника, электротехника, промышленная автоматизация.

Учат студентов высококвалифицированные наставники — действующие инженеры с предприятий резидентов. Это в том числе сотрудники ООО «Роквул-Волга», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ЗАО «Полиматиз» и ООО «Хави Логистикс Елабуга», а также работники АО «ОЭЗ ППТ „Алабуга“». При этом учащиеся проходят практику на объектах инженерной инфраструктуры особой экономической зоны — начиная со второго полугодия первого года обучения.

Центр «Алабуга Политех» работает на основании договора ОЭЗ «Алабуга» с Елабужским политехническим колледжем. Его студентами становятся выпускники 9-х классов, преимущественно из числа жителей Елабужского района РТ. Колледж набирает не менее 100 студентов, срок бесплатного обучения составляет три года и десять месяцев. При этом с 2021 года «Алабуга Политех» начнет принимать студентов со всей России.

Ранее сегодня Президент РТ Рустам Минниханов и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров официально запустили серийное производство премиум-седанов Aurus Senat. Разрешение на запуск завода в режиме видеоконференцсвязи дал Президент России Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».