Минниханов и Куренков увидели, как спортсмены по ПСС поднимаются по штурмовой лестнице

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС России Александр Куренков сегодня в Казани осмотрели спецтехнику в пожарно-спасательной части №3 и посмотрели, как спортсмены сборной команды республики по ПСС (пожарно-прикладной спорт – прим.ред.) поднимаются по штурмовой лестнице на учебную башню.

Минниханов и Куренков пообщались с личным составом пожарно-спасательной части №3, которая обеспечивает безопасность жителей Московского района и части Ново-Савиновского районов Казани. В ней расположены четыре потенциально-опасных и критически важных объекта, 84 социально значимых объекта, 15 – с массовым пребыванием людей и 16 – с ночным пребыванием людей, сообщает пресс-служба Президента РТ. Штатная численность части – 97 человек, на вооружении – 11 единиц техники.

Затем Президент Татарстана и глава МЧС РФ посетили Центр управления в кризисных ситуациях и оценили учебно-тренировочный комплекс для занятий по пожарно-строевой и физической подготовке. Здесь также проводятся соревнования по пожарно-спасательному спорту. С показательным выступлением по подъему по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни выступили спортсмены сборной команды Республики Татарстан по ПСС.

Напомним, чуть раньше сегодня Минниханов и Куренков открыли в Казани XV Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС РФ. Позднее Президент РТ выложил в своем телеграм-канале пост, в котором отметил, что команды достойно показали свою высокую боевую готовность и выносливость. «Спасибо нашим спасателям, которые каждый день обеспечивают безопасность наших людей», – написал он.