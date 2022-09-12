Минниханов и глава МЧС открыли чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди спасателей

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сегодня открыли в Казани XV Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС РФ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Находящийся в Казани с рабочей поездкой Александр Куренков заметил, что участники турнира — настоящие спасатели, каждый день обеспечивающие безопасность людей на водных объектах. «Проведение чемпионата дает нашим сотрудникам отличную возможность обмениваться опытом и совершенствовать свое профессиональное мастерство», — убежден глава федерального МЧС.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Для нашей республики большая честь принимать данный чемпионат. Мы постарались создать для участников самые комфортные условия. Уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Желаю вам успешного выступления», — сказал в свою очередь Президент Татарстана.

Позднее Рустам Минниханов в своем Telegram-канале дал оценку увиденным им состязаниям: «Команды достойно показали свою высокую боевую готовность и выносливость. Спасибо нашим спасателям, которые каждый день обеспечивают безопасность наших людей».

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Кроме того, сегодня Рустам Минниханов и Александр Куренков вручили подразделениям Главного управления МЧС России по РТ ключи от 11 новых единиц пожарной и спасательной техники. В Татарстане проводится планомерное переоснащение республиканских пожарно-спасательных частей. За последние два года боевые расчеты получили 24 машины, еще 27 автомобилей прошли капитальный ремонт. Кроме того, 22 пожарные машины переданы добровольной пожарной охране.

Помимо прочего, на отдельной площадке состоялась презентация новейших моделей скоростных катеров, предназначенных для спасения людей на воде и патрулирования водных объектов.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

XV Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России проходит с 12 по 15 сентября на базе Центра гребных видов спорта, расположенного в акватории озера Кабан. Друг с другом соревнуются восемь команд, представляющие федеральные округа.



На протяжении четырех дней спасатели должны продемонстрировать свои навыки по управлению различными типами маломерных судов и спасению людей на воде в экстремальных условиях. В программе турнира — кольцевая гонка на моторных лодках на 5 километров, скоростное маневрирование на катерах и гидроциклах, командная эстафета с оказанием доврачебной помощи.