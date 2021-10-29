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Официальная хроника
29 октября 2021  11:10

Минниханов и Кошарац обсудили перспективы сотрудничества РТ и Боснии и Герцеговины

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Минниханов и Кошарац обсудили перспективы сотрудничества РТ и Боснии и Герцеговины

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем. Встреча прошла в Казанском Кремле.

«Рустам Минниханов и Сташа Кошарац обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках российско-боснийских отношений», — сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сташа Кошарац находится в Татарстане с рабочим визитом — делегация участвует в заседании Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

#Рустам Минниханов
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