Минниханов: Татарстану необходимо активизировать сотрудничество с Боснией и Герцеговиной

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие во встрече сопредседателей Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии.

Руководитель республики поблагодарил коллег из Боснии и Герцеговины за организацию на высшем уровне визита делегации Татарстана в Сараево, который состоялся этой весной.

«С теплотой вспоминаем наш визит, в рамках которого мы провели встречи на высшем уровне. Мы считаем, что Республике Татарстан необходимо активизировать сотрудничество с Боснией и Герцеговиной. Динамика товарооборота растёт, но абсолютные цифры пока не те, которые мы хотим», – сказал Рустам Минниханов.

По его словам, есть уже хороший задел в продвижении сотрудничества – речь о поставке вертолетов «Ансат» в Боснию и Герцеговину.

Председателем российской части комиссии является руководитель Росстандарта Антон Шалаев, Боснийско-Герцеговинской части — министр внешней торговли и экономических отношений страны, уточнила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Президента РТ.