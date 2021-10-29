Минниханов: Татарстану необходимо активизировать сотрудничество с Боснией и Герцеговиной
Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие во встрече сопредседателей Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии.
Руководитель республики поблагодарил коллег из Боснии и Герцеговины за организацию на высшем уровне визита делегации Татарстана в Сараево, который состоялся этой весной.
«С теплотой вспоминаем наш визит, в рамках которого мы провели встречи на высшем уровне. Мы считаем, что Республике Татарстан необходимо активизировать сотрудничество с Боснией и Герцеговиной. Динамика товарооборота растёт, но абсолютные цифры пока не те, которые мы хотим», – сказал Рустам Минниханов.
По его словам, есть уже хороший задел в продвижении сотрудничества – речь о поставке вертолетов «Ансат» в Боснию и Герцеговину.
Председателем российской части комиссии является руководитель Росстандарта Антон Шалаев, Боснийско-Герцеговинской части — министр внешней торговли и экономических отношений страны, уточнила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Фото: пресс-служба Президента РТ.