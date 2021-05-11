Минниханов и Комаров провели совещание с правоохранительными органами

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провели в Казани совещание с представителями правоохранительных органов в связи с трагедий в казанской школе № 175. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.



Совещание началось с минуты молчания. «Все службы — МВД, Росгвардия, МЧС, Прокуратура, Следственный комитет — очень оперативно организовали работу. Быстро отреагировали санитарные службы. Все было на высоком уровне», — отметил Рустам Минниханов.

Президент РТ также сообщил о проведении заседания антитеррористической комиссии, по итогам которого были даны указания проверить учебные заведения на предмет безопасности, провести комплексную проверку всех владельцев оружия в республике, организовать выплаты семьям погибших и пострадавших.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов пообщался в ДРКБ с детьми, которые были ранены во время стрельбы в школе.