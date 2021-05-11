Минниханов пообщался в ДРКБ с детьми, которые получили ранения во время стрельбы в школе

Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов пообщались с детьми, которые после нападения на гимназию №175 лечатся в Детской республиканской клинической больнице.

«Вы прыгнули? С какого этажа?» — спросил глава республики школьницу. Девочка ответила, что она выпрыгнула из окна первого этажа гимназии и повредила лодыжку, сейчас травма почти не беспокоит ребенка. «Там такой сильный взрыв был», — сказала она.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, в каком классе учится ребенок. Она рассказала, что учится во 2Д-классе. Рустам Минниханов приободрил девочку: «Ничего, пройдет».

Другой мальчик, который тоже покинул школу через окно, рассказал, что все окна в его классе выбило, он успел спрыгнуть до этого момента.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично осмотрел раны и травмы некоторых детей, общался с врачами клиники. В ДРКБ министру рассказали, что у одного из пострадавших подростков потеряно около литра крови, сейчас он в реанимации после операции. Еще у одного ребенка была остановка сердца, но медики помогли ему.

Президенту Татарстана и главам федеральных ведомств также показали извлеченные из тел детей пули.

«Меня стрельнули в школе. Немножко больно», — рассказала еще одна маленькая ученица гимназии, общаясь с Президентом. У нее повреждена рука. Пациентку интересовало, кто же устроил стрельбу.

Главный врач Детской республиканской клинической больницы Татарстана Айрат Зиатдинов отчитался, что всех тяжелых пациентов в больнице «вытащили». Самого первого поступившего мальчика, которого привезли в клинику в крайне тяжелом состоянии, уже прооперировали, он сейчас в реанимации.