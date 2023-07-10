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Минниханов: В нынешнее время мы нуждаемся в таких больших соревнованиях, как спартакиады
В нынешнее непростое время Россия нуждается в больших спортивных соревнованиях, таких как спартакиады. Об этом заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия «Сбербанкиады» в Казани.
«В это же время десять лет назад мы достойно провели Всемирную универсиаду. Мы нуждаемся в таких больших спортивных соревнованиях. Это, можно сказать, целая Олимпиада. Мы очень благодарны, что Казань выбрана местом проведения турнира и получила тот самый спортивный дух», — сказал Раис Татарстана.
Он поприветствовал участников соревнований, которые собрались в «Баскет-холле», и пожелал им спортивных успехов, хорошего пребывания в столице Татарстана и процветания в будущем.
Поприветствовал участников соревнований и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он выразил уверенность, что именно такие соревнования укрепляют корпоративный дух в коллективе и воспитывают в людях волю к победе.
«Вода сильнее камня, а человеческий труд сильнее стали. Здесь мы видим волю к победе. Все участники станут более сплоченными и готовыми к достижению новых высот», — убежден Греф.
Для участников соревнований подготовили большую концертную программу, где особое внимание было уделено татарской культуре и региональной самобытности Татарстана.
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