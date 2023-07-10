Минниханов: В нынешнее время мы нуждаемся в таких больших соревнованиях, как спартакиады

В нынешнее непростое время Россия нуждается в больших спортивных соревнованиях, таких как спартакиады. Об этом заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия «Сбербанкиады» в Казани.

«В это же время десять лет назад мы достойно провели Всемирную универсиаду. Мы нуждаемся в таких больших спортивных соревнованиях. Это, можно сказать, целая Олимпиада. Мы очень благодарны, что Казань выбрана местом проведения турнира и получила тот самый спортивный дух», — сказал Раис Татарстана.

Он поприветствовал участников соревнований, которые собрались в «Баскет-холле», и пожелал им спортивных успехов, хорошего пребывания в столице Татарстана и процветания в будущем.

Поприветствовал участников соревнований и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он выразил уверенность, что именно такие соревнования укрепляют корпоративный дух в коллективе и воспитывают в людях волю к победе.

«Вода сильнее камня, а человеческий труд сильнее стали. Здесь мы видим волю к победе. Все участники станут более сплоченными и готовыми к достижению новых высот», — убежден Греф.

Для участников соревнований подготовили большую концертную программу, где особое внимание было уделено татарской культуре и региональной самобытности Татарстана.