Минниханов и Гойта обсудили перспективы сотрудничества между Татарстаном и Мали

В Казанском Кремле состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, находящимся с официальным визитом в Российской Федерации. До визита в Казань Ассими Гойта провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за визит и подчеркнул значимость развития связей с африканскими странами:

«В ходе пребывания в Татарстане Вы сможете ближе познакомиться с возможностями нашей республики, её историей, культурой и традициями. В свою очередь мы сделаем всё необходимое, чтобы Ваш визит был интересным и плодотворным», – отметил Раис Татарстана.

Он добавил, что Африка демонстрирует устойчивый экономический рост, а Мали – перспективный партнёр по множеству направлений:

«Для России Африка – важный внешнеполитический и внешнеэкономический партнер, взаимодействие с которым во всех областях требует более активного развития. В октябре этого года мы будем отмечать 65-летие установления дипломатических отношений. Позиции России и Мали близки по многим вопросам, в частности, по формированию многополярного миропорядка и международной безопасности, борьбе с терроризмом и другим направлениям. Перспективными сферами сотрудничества являются геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, а также гуманитарные связи», – подчеркнул Минниханов.

Он отдельно выделил возможности в сфере машиностроения и производства, отметив высокий интерес к продукции Татарстана на африканском рынке, включая вертолёты серии «Ми» и грузовики «КАМАЗ».

«Считаем, что хорошие перспективы в работе с Мали есть в области машиностроения, перерабатывающих производств, сельского хозяйства и инновационной отрасли» – сказал Раис Татарстана.

Одним из направлений взаимодействия стало строительство аффинажного завода в Мали компанией «Ядран».

Также Минниханов пригласил малийскую делегацию на Международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» и рассказал о статусе Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году. Республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. В регионе ведется большая работа по развитию индустрии халяль. Успешно действует Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую с 2014 года по поручению Президента России возглавляет Рустам Минниханов.

Раис Татарстана акцентировал внимание на возможностях развития гуманитарных контактов – сегодня в вузах республики обучаются более 22 тыс. иностранных студентов, в том числе 35 малийцев.

«Будем рады увеличению их числа», – добавил он.

Ассими Гойта выразил благодарность за приём и подчеркнул, что Республика Мали нацелена на укрепление отношений с Татарстаном:

«Ваша республика - один из ведущих регионов России, обладающий большим экономическим потенциалом. Мы заинтересованы в сотрудничестве с "КАМАЗом" и другими предприятиями Татарстана. Начало уже положено - компания "Ядран" будет строить в Мали аффинажный завод. Следует развивать и другие совместные проекты», — заявил Ассими Гойта.

Завершилась встреча общением с малийскими студентами, которые обучаются в университетах Татарстана.

Видео: пресс-служба Раиса РТ