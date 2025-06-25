В Казань прибыл президент переходного периода Мали

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстан прибыл президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Казани высокого гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Как и положено… с чак-чаком», – заметила руководитель пресс-службы. И добавила: «Чак-чак будет съеден за …1-2-3».

Upd. (11.47): Позднее Галимова уточнила, что среди встречающих был и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Ассими Гойта совершает официальный визит в Россию. Ранее у него состоялась встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня у него должны состояться переговоры с Раисом Татарстана.

Видео: t.me/galimovatatarstan.