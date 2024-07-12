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Минниханов и Цивилев дали старт хакатону молодежного нефтегазового форума
Хакатон в рамках международного молодежного нефтегазового форума стартовал сегодня на площадке Высшей школы нефти в Альметьевске. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Минэнерго России Сергей Цивилев и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.
Участие в соревнованиях принимают около 250 студентов, аспирантов и преподавателей университетов из более чем 30 регионов России и стран СНГ.
Объединившись в команды по шесть человек, они в течение четырех дней должны будут разработать решение задачи в одном из четырех направлений:
– Мировое технологическое лидерство в нефтегазодобыче. Поиск новых решений, повышающих эффективность разработки месторождений (технологические процессы и оборудование);
– Мировое технологическое лидерство в нефтегазопереработке и нефтегазохимии. Поиск новых решений, повышающих эффективность технологических процессов и оборудования
– Индустриальные биотехнологии, композитные и биоразлагаемые материалы. Инновационные решения для повышения устойчивости действующих бизнес-направлений и развития новых;
– Цифровые технологии в нефтегазовом секторе.
Финалисты и победители получат денежные призы и подарки. Общий призовой фонд составляет более 2 млн рублей.
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