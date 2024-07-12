Минниханов и Цивилев дали старт хакатону молодежного нефтегазового форума

Хакатон в рамках международного молодежного нефтегазового форума стартовал сегодня на площадке Высшей школы нефти в Альметьевске. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Минэнерго России Сергей Цивилев и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Участие в соревнованиях принимают около 250 студентов, аспирантов и преподавателей университетов из более чем 30 регионов России и стран СНГ.

Объединившись в команды по шесть человек, они в течение четырех дней должны будут разработать решение задачи в одном из четырех направлений:

– Мировое технологическое лидерство в нефтегазодобыче. Поиск новых решений, повышающих эффективность разработки месторождений (технологические процессы и оборудование);

– Мировое технологическое лидерство в нефтегазопереработке и нефтегазохимии. Поиск новых решений, повышающих эффективность технологических процессов и оборудования

– Индустриальные биотехнологии, композитные и биоразлагаемые материалы. Инновационные решения для повышения устойчивости действующих бизнес-направлений и развития новых;

– Цифровые технологии в нефтегазовом секторе.

Финалисты и победители получат денежные призы и подарки. Общий призовой фонд составляет более 2 млн рублей.