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«Главное — не деньги, а люди»: в Альметьевске стартовал ХХ Нефтяной саммит РТ
Нефтяной саммит Татарстана стартовал сегодня в Альметьевской высшей школе нефти. Как отметил Раис республики Рустам Минниханов, в этом году мероприятие отмечает юбилей – 20 лет.
Ключевой темой саммита в этом году стало обеспечение устойчивого будущего топливно-энергетического комплекса России до 2050 года.
В начале пленарной дискуссии всех присутствующих попросили пройти опрос: какое направление является самым важным в развитии ТЭК России? Тремя самыми популярными ответами стали следующие:
- Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике.
- Развитие технологий и оборудования для добычи и переработки ископаемых.
- Развитие человеческого потенциала.
Однако спикеры дискуссии единогласно не согласились с таким распределением голосов и назвали главным развитие человеческого потенциала.
«Мы раньше думали, что главное – это деньги. Это было, когда их не было и зарплаты платить нечем было. А когда деньги немного появились, оказалось, что главное – это люди», – рассказал Минниханов.
В свою очередь, министр энергетики России Сергей Цивилев уточнил, что главное – это развитие человеческого потенциала. По его словам, вкладываясь в людей, в итоге получишь новые технологии и оборудование, которое они разработают и создадут.
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