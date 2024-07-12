«Главное — не деньги, а люди»: в Альметьевске стартовал ХХ Нефтяной саммит РТ

Нефтяной саммит Татарстана стартовал сегодня в Альметьевской высшей школе нефти. Как отметил Раис республики Рустам Минниханов, в этом году мероприятие отмечает юбилей – 20 лет.

Ключевой темой саммита в этом году стало обеспечение устойчивого будущего топливно-энергетического комплекса России до 2050 года.

В начале пленарной дискуссии всех присутствующих попросили пройти опрос: какое направление является самым важным в развитии ТЭК России? Тремя самыми популярными ответами стали следующие:

Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике. Развитие технологий и оборудования для добычи и переработки ископаемых. Развитие человеческого потенциала.

Однако спикеры дискуссии единогласно не согласились с таким распределением голосов и назвали главным развитие человеческого потенциала.

«Мы раньше думали, что главное – это деньги. Это было, когда их не было и зарплаты платить нечем было. А когда деньги немного появились, оказалось, что главное – это люди», – рассказал Минниханов.

В свою очередь, министр энергетики России Сергей Цивилев уточнил, что главное – это развитие человеческого потенциала. По его словам, вкладываясь в людей, в итоге получишь новые технологии и оборудование, которое они разработают и создадут.